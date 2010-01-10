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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Родригес 49
1:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
10 янв. 2010, 19:00 МСК
10.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
74
0
Серхио
Гонсалес Серхио
66
0
Родригес
Хуан Родригес
49'
49'
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Альварес
Пабло Альварес
60
0
Адриан
Адриан
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Лауре
Лауре
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
0
Перес
Иван Перес
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Хосечо
Хосечо
90
0
Хуанфран
Хуанфран
69
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
62
0
Аранда
Карлос Аранда
62
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Андрес
Андрес
0
Роверсио
Роверсио
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Рупер
Рупер
0
Галан
Жорже Галан