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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
17 окт. 2010, 18:00 МСК
17.10.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Сеоане
Диего Сеоане
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Демарец
Ив Демарец
85
0
Адриан
Адриан
90
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
75
Запасные
0
Ману
Ману
0
Пабло
Мануэль Пабло
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Сауль
Сауль
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Кастро
Рубен Кастро
0
Диони
Диони
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
71
0
Лекич
Деян Лекич
71
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Хосечо
Хосечо
0
Нельсон
Маркос Нельсон
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Рупер
Рупер
0
Сола
Кике Сола
0
Аранда
Карлос Аранда