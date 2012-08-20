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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 53
Оливейра 90
2:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
20 авг. 2012, 20:00 МСК
20.08.2012, 20:00 МСК
понедельник
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Эвалдо
Эвалдо
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
72
0
Рики
Рики
53'
53'
63
0
Пицци
Пицци
85
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айосе
Айосе
0
Миранда
Родерик Миранда
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
90'
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Лоэ
Рауль Лоэ
77
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сиси
Сиси
84
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
71
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Ойер
Ойер
0
Лама
Ролан Лама
0
Лоло
Лоло
0
Тимор
Давид Тимор
0
Торрес
Роберто Торрес
0
Сола
Кике Сола