Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
1:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
2 дек. 2007, 19:00 МСК
2.12.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы