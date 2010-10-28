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Кубок Испании
Осасуна VS Депортиво
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Осасуна - Депортиво: 28 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Осасуна
Памплона
1:1
Первый матч 1:2
Осасуна - Депортиво: 28 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
28 окт. 2010, 22:00 МСК
28.10.2010, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Осасуна
мин
13
Рубен
Рубен
4
Гарсия
Унаи Гарсия
15
Латорре
Антонио Латорре
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
21
Перес
Иньиго Перес
20
Брашанац
Дарко Брашанац
10
Торрес
Роберто Торрес
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Гальего
Энрик Гальего
16
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
Запасные
25
Перес
Хуан Перес
-
1
Эррера
Серхио Эррера
-
6
Ойер
Ойер
-
3
Навас
Рауль Навас
-
30
Эступинан
Первис Эступинан
-
2
Видаль
Игнасио Видаль
-
8
Мерида
Фран Мерида
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
33
Мартинес
Хави Мартинес
-
34
Орос
Аймар Орос
-
22
Адриан
Адриан
-
7
Кардона
Марк Кардона
-
Депортиво
мин
25
Коваль
Максим Коваль
3
Наварро
Фернандо Наварро
16
Луизиньо
Луизиньо
14
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
8
Чолак
Эмре Чолак
5
Москера
Педро Москера
2
Хуанфран
Хуанфран
19
Валле Балонга
Борха Валле Балонга
18
Баккали
Закария Баккали
Запасные
1
Тытонь
Пжемислав Тытонь
-
21
Мунтари
Салли Мунтари
-
20
Гильерме
Гильерме
-
17
Вальверде
Федерико Вальверде
-
15
Адриан
Адриан
-
7
Лукас
Лукас
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
13:00
Осасуна
2 : 2
Депортиво
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
13:00
Осасуна
2
Депортиво
2
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
20:30
Депортиво
2 : 0
Осасуна
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
20:30
Депортиво
2
Осасуна
0
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
14:00
Осасуна
2 : 1
Депортиво
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
14:00
Осасуна
2
Депортиво
1
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
20:00
Депортиво
2 : 0
Осасуна
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
20:00
Депортиво
2
Осасуна
0
02.03.2011
02 марта 2011
ср
22:00
Осасуна
0 : 0
Депортиво
02.03.2011
02 марта 2011
ср
22:00
Осасуна
0
Депортиво
0
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
23:00
Депортиво
2 : 1
Осасуна
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
23:00
Депортиво
2
Осасуна
1
28.10.2010
28 окт. 2010
чт
22:00
Осасуна
1 : 1
Депортиво
28.10.2010
28 окт. 2010
чт
22:00
Осасуна
1
Депортиво
1
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Депортиво
0 : 0
Осасуна
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Депортиво
0
Осасуна
0
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
Осасуна
3 : 1
Депортиво
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
Осасуна
3
Депортиво
1
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
19:00
Депортиво
1 : 0
Осасуна
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
19:00
Депортиво
1
Осасуна
0
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:00
Депортиво
0 : 0
Осасуна
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:00
Депортиво
0
Осасуна
0
24.09.2008
24 сент. 2008
ср
21:00
Осасуна
0 : 0
Депортиво
24.09.2008
24 сент. 2008
ср
21:00
Осасуна
0
Депортиво
0
20.04.2008
20 апр. 2008
вс
18:00
Осасуна
0 : 1
Депортиво
20.04.2008
20 апр. 2008
вс
18:00
Осасуна
0
Депортиво
1
02.12.2007
02 дек. 2007
вс
19:00
Депортиво
1 : 2
Осасуна
02.12.2007
02 дек. 2007
вс
19:00
Депортиво
1
Осасуна
2
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