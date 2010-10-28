Осасуна - Депортиво: 28 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Осасуна
Памплона
1:1
Первый матч 1:2

Осасуна - Депортиво: 28 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
28 окт. 2010, 22:00 МСК
28.10.2010, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Осасуна
мин
13
Рубен
Рубен
4
Гарсия
Унаи Гарсия
15
Латорре
Антонио Латорре
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
21
Перес
Иньиго Перес
20
Брашанац
Дарко Брашанац
10
Торрес
Роберто Торрес
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Гальего
Энрик Гальего
16
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
Запасные
25
Перес
Хуан Перес
-
1
Эррера
Серхио Эррера
-
6
Ойер
Ойер
-
3
Навас
Рауль Навас
-
30
Эступинан
Первис Эступинан
-
2
Видаль
Игнасио Видаль
-
8
Мерида
Фран Мерида
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
33
Мартинес
Хави Мартинес
-
34
Орос
Аймар Орос
-
22
Адриан
Адриан
-
7
Кардона
Марк Кардона
-
Депортиво
мин
25
Коваль
Максим Коваль
3
Наварро
Фернандо Наварро
16
Луизиньо
Луизиньо
14
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
8
Чолак
Эмре Чолак
5
Москера
Педро Москера
2
Хуанфран
Хуанфран
19
Валле Балонга
Борха Валле Балонга
18
Баккали
Закария Баккали
Запасные
1
Тытонь
Пжемислав Тытонь
-
21
Мунтари
Салли Мунтари
-
20
Гильерме
Гильерме
-
17
Вальверде
Федерико Вальверде
-
15
Адриан
Адриан
-
7
Лукас
Лукас
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:00
Осасуна
2 : 2
Депортиво
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:00
Осасуна
2
Депортиво
2
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 20:30
Депортиво
2 : 0
Осасуна
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 20:30
Депортиво
2
Осасуна
0
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:00
Осасуна
2 : 1
Депортиво
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:00
Осасуна
2
Депортиво
1
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 20:00
Депортиво
2 : 0
Осасуна
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 20:00
Депортиво
2
Осасуна
0
02.03.2011 02 марта 2011 ср 22:00
Осасуна
0 : 0
Депортиво
02.03.2011 02 марта 2011 ср 22:00
Осасуна
0
Депортиво
0
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 23:00
Депортиво
2 : 1
Осасуна
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 23:00
Депортиво
2
Осасуна
1
28.10.2010 28 окт. 2010 чт 22:00
Осасуна
1 : 1
Депортиво
28.10.2010 28 окт. 2010 чт 22:00
Осасуна
1
Депортиво
1
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 18:00
Депортиво
0 : 0
Осасуна
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 18:00
Депортиво
0
Осасуна
0
05.05.2010 05 мая 2010 ср 21:00
Осасуна
3 : 1
Депортиво
05.05.2010 05 мая 2010 ср 21:00
Осасуна
3
Депортиво
1
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 19:00
Депортиво
1 : 0
Осасуна
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 19:00
Депортиво
1
Осасуна
0
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 22:00
Депортиво
0 : 0
Осасуна
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 22:00
Депортиво
0
Осасуна
0
24.09.2008 24 сент. 2008 ср 21:00
Осасуна
0 : 0
Депортиво
24.09.2008 24 сент. 2008 ср 21:00
Осасуна
0
Депортиво
0
20.04.2008 20 апр. 2008 вс 18:00
Осасуна
0 : 1
Депортиво
20.04.2008 20 апр. 2008 вс 18:00
Осасуна
0
Депортиво
1
02.12.2007 02 дек. 2007 вс 19:00
Депортиво
1 : 2
Осасуна
02.12.2007 02 дек. 2007 вс 19:00
Депортиво
1
Осасуна
2

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