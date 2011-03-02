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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
2 марта 2011, 22:00 МСК
2.03.2011, 22:00 МСК
среда
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
38
0
Сехудо
Альваро Сехудо
60
0
Лекич
Деян Лекич
79
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Хосечо
Хосечо
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Коро
Коро
0
Сола
Кике Сола
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Морель
Клаудио Морель
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
56
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Адриан
Адриан
86
0
Санд
Хосе-Густаво Санд
64
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Рочела
Давид Рочела
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Жука
Жука
0
Рики
Рики