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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Камуньяс 11
Пандиани 24
Хуанфран 32
3:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 15
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
5 мая 2010, 21:00 МСК
5.05.2010, 21:00 МСК
среда
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Хуанфран
Хуанфран
32'
32'
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
11'
11'
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
74
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
24'
24'
90
0
Аранда
Карлос Аранда
74
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Хосечо
Хосечо
0
Ойер
Ойер
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
0
Рупер
Рупер
0
Дади
Дади
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Аньон
Давид Аньон
78
0
Рочела
Давид Рочела
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Жука
Жука
65
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
64
0
Рики
Рики
15'
15'
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Миста
Миста
0
Перес
Иван Перес