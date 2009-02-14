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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
14 февр. 2009, 22:00 МСК
14.02.2009, 22:00 МСК
суббота
Мехия Давила
Мехия Давила
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
74
Запасные
0
Колотто
Диего Колотто
0
Писку
Писку
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Браво
Омар Браво
0
Миста
Миста
Осасуна
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Дади
Дади
72
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Кручага
Сезар Кручага
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
63
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Маргайрас
Хавьер Маргайрас
90
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Фланьо
Хавьер Фланьо
0
Дельпорте
Людовик Дельпорте
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
0
Портильо
Хавьер Портильо