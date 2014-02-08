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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Манджукич 18
Лам 49
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
8 февр. 2014, 17:30 МСК
8.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
10
0
Глоушек
Адам Глоушек
76
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Петрак
Ондрей Петрак
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Гинчек
Даниэль Гинчек
22
0
Дрмич
Йосип Дрмич
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Анга
Мартин Анга
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Мак
Роберт Мак
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
49'
49'
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
72
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
0
Гетце
Марио Гетце
90
0
Роббен
Арьен Роббен
81
0
Манджукич
Марио Манджукич
18'
18'
86
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Контенто
Диего Контенто
0
Кроос
Тони Кроос
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
0
Писарро
Клаудио Писарро