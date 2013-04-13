Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Боатенг 5
Гомес 17
Рафинья 24
Шакири 56
4:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
13 апр. 2013, 16:30 МСК
13.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Рафинья
Рафинья
24'
24'
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
5'
5'
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Шакири
Джердан Шакири
56'
56'
70
0
Джан
Эмре Джан
90
0
Гомес
Марио Гомес
17'
17'
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
Запасные
0
Нойер
Мануэль Нойер
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Данте
Данте
0
Алаба
Давид Алаба
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
0
Манджукич
Марио Манджукич
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Клозе
Тимм Клозе
55
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Франтц
Майк Франтц
82
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
46
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Илдиз
Мухаммед Илдиз
0
Мендлер
Маркус Мендлер
0
Канадзаки
Му Канадзаки
0
Полтер
Себастьян Полтер