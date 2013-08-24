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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Рибери 69
Роббен 78
2:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
24 авг. 2013, 16:30 МСК
24.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
69'
69'
80
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
62
0
Гетце
Марио Гетце
68
0
Роббен
Арьен Роббен
78'
78'
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рафинья
Рафинья
0
Кроос
Тони Кроос
0
Мюллер
Томас Мюллер
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Писарро
Клаудио Писарро
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
35
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
75
0
Штарк
Никлас Штарк
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
72
0
Гинчек
Даниэль Гинчек
90
0
Дрмич
Йосип Дрмич
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Франтц
Майк Франтц
0
Мак
Роберт Мак
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт