Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Фойлнер 46
1:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Манджукич 3
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
17 нояб. 2012, 17:30 МСК
17.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
46'
46'
90
0
Франтц
Майк Франтц
66
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
80
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
90
0
Полтер
Себастьян Полтер
89
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Корчовски
Ноа Корчовски
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мак
Роберт Мак
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Нганкам
Россел Нганкам
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Рафинья
Рафинья
62
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
53
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Шакири
Джердан Шакири
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
3'
3'
77
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
0
Контенто
Диего Контенто
0
Вайзер
Митчелл Вайзер
0
Лам
Филипп Лам
0
Писарро
Клаудио Писарро