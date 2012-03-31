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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Роббен 69
Бундеслига, 28 тур
Бундеслига,
28 тур
Германия
31 марта 2012, 16:30 МСК
31.03.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
46
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Балич
Ханно Балич
68
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
78
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Нильссон
Пер Нильссон
0
Франтц
Майк Франтц
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Мак
Роберт Мак
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Буньяку
Альберт Буньяку
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Праньич
Даниэль Праньич
57
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
55
0
Кроос
Тони Кроос
80
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Роббен
Арьен Роббен
69'
69'
90
0
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Рафинья
Рафинья
0
Алаба
Давид Алаба
0
Рибери
Франк Рибери
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
0
Густаво
Луис Густаво
0
Олич
Ивица Олич