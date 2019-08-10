Матч завершен
Ницца
Ницца
Эрейе 32
Данте 90
2:1
Матч завершен
Амьен
Амьен
Аколо 81
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
10 авг. 2019, 21:00 МСК
10.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Ницца
мин
4
Данте
Данте
90'
90'
90
10
Ле Биан
Микаэль Ле Биан
90
6
Вальтер
Реми Вальтер
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
32'
32'
90
5
Тамезе
Адриен Тамезе
90
7
Маолида
Мизьян Маолида
90
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
90
16
Клементия
Яннис Клементия
90
Запасные
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
12
Коли
Расин Коли
24
Пельмар
Анди Пельмар
11
Срарфи
Бассем Срарфи
18
Сако
Исан Сако
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
Амьен
мин
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
1
Гютне
Реджис Гютне
90
2
Жуано
Принс-Дезир Жуано
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
17
Бли
Алексис Бли
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
25
Лефор
Жордан Лефор
90
11
Отеро
Хуан Отеро
90
20
Тимит
Шейк Тимит
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
22
Талаль
Махди Талаль
19
Аколо
Чадрак Аколо
81'
7
Годдос
Саман Годдос