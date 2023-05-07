Наполи - Фиорентина: 07 мая 2023 смотреть онлайн
Наполи
Неаполь
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Наполи - Фиорентина: 07 мая 2023 смотреть онлайн

Фиорентина
Флоренция
Серия А, 34 тур

Серия А,

Италия
7 мая 2023, -:- МСК
7.05.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Наполи
2 : 3
Фиорентина
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Наполи
2
Фиорентина
3
13.01.2022 13 янв. 2022 чт 20:00
Наполи
2 : 5
Фиорентина
13.01.2022 13 янв. 2022 чт 20:00
Наполи
2
Фиорентина
5
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 19:00
Фиорентина
1 : 2
Наполи
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 19:00
Фиорентина
1
Наполи
2
16.05.2021 16 мая 2021 вс 13:30
Фиорентина
0 : 2
Наполи
16.05.2021 16 мая 2021 вс 13:30
Фиорентина
0
Наполи
2
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:30
Наполи
6 : 0
Фиорентина
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:30
Наполи
6
Фиорентина
0
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 22:45
Наполи
0 : 2
Фиорентина
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 22:45
Наполи
0
Фиорентина
2
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:45
Фиорентина
3 : 4
Наполи
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:45
Фиорентина
3
Наполи
4
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 20:00
Фиорентина
0 : 0
Наполи
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 20:00
Фиорентина
0
Наполи
0
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 19:00
Наполи
1 : 0
Фиорентина
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 19:00
Наполи
1
Фиорентина
0
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 19:00
Фиорентина
3 : 0
Наполи
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 19:00
Фиорентина
3
Наполи
0
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
Наполи
0 : 0
Фиорентина
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
Наполи
0
Фиорентина
0
20.05.2017 20 мая 2017 сб 21:45
Наполи
4 : 1
Фиорентина
20.05.2017 20 мая 2017 сб 21:45
Наполи
4
Фиорентина
1
24.01.2017 24 янв. 2017 вт 22:45
Наполи
1 : 0
Фиорентина
24.01.2017 24 янв. 2017 вт 22:45
Наполи
1
Фиорентина
0
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Фиорентина
3 : 3
Наполи
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Фиорентина
3
Наполи
3
29.02.2016 29 февр. 2016 пн 23:00
Фиорентина
1 : 1
Наполи
29.02.2016 29 февр. 2016 пн 23:00
Фиорентина
1
Наполи
1
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Наполи
2 : 1
Фиорентина
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Наполи
2
Фиорентина
1
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Наполи
3 : 0
Фиорентина
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Наполи
3
Фиорентина
0
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 20:00
Фиорентина
0 : 1
Наполи
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 20:00
Фиорентина
0
Наполи
1
03.05.2014 03 мая 2014 сб 22:45
Фиорентина
1 : 3
Наполи
03.05.2014 03 мая 2014 сб 22:45
Фиорентина
1
Наполи
3
23.03.2014 23 марта 2014 вс 20:30
Наполи
0 : 1
Фиорентина
23.03.2014 23 марта 2014 вс 20:30
Наполи
0
Фиорентина
1

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