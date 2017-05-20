Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кулибали 8
Инсинье 36
Мертенс 57
Мертенс 64
4:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Иличич 60
Серия А, 37 тур

Серия А,

37 тур

Италия
20 мая 2017, 21:45 МСК
20.05.2017, 21:45 МСК
суббота
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
8'
8'
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
65
14
Мертенс
Дрис Мертенс
57'
64'
57', 64'
79
8
Жоржиньо
Жоржиньо
69
20
Зелински
Петр Зелински
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
36'
36'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
99
Милик
Аркадиуш Милик
32
Паволетти
Леонардо Паволетти
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
54
8
Весино
Матиас Весино
90
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
54
72
Иличич
Йосип Иличич
60'
60'
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Калинич
Никола Калинич
81
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
31
Милич
Хрвойе Милич
18
Сальседо
Карлос Сальседо
21
Сапонара
Риккардо Сапонара
25
Кьеза
Федерико Кьеза
24
Хаджи
Янис Хаджи
27
Майстро
Фабио Майстро
30
Бабакар
Хума Бабакар
16
Тельо
Кристиан Тельо
32
Млакар
Ян Млакар