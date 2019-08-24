Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Пульгар 9
Миленкович 52
Боатенг 65
3:4
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 38
Инсинье 43
Кальехон 56
Инсинье 67
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
24 авг. 2019, 21:45 МСК
24.08.2019, 21:45 МСК
суббота
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
5
Бадель
Милан Бадель
73
78
Пульгар
Эрик Пульгар
9'
9'
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
23
Венути
Лоренцо Венути
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
52'
52'
90
28
Влахович
Душан Влахович
61
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
78
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
3
Бираги
Кристиано Бираги
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
6
Раньери
Лука Раньери
93
Терзич
Алекса Терзич
7
Рибери
Франк Рибери
24
Бенасси
Марко Бенасси
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
19
Монтиэль
Тофол Монтиэль
27
Журковски
Шимон Журковски
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
65'
9
Симеоне
Джованни Симеоне
Наполи
мин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
56'
56'
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
67'
43'
67'
43'
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
38'
38'
84
44
Манолас
Костас Манолас
90
5
Аллан
Аллан
72
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
1
Мерет
Алекс Мерет
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
71
8
Руис
Фабиан Руис
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
25
Оспина
Давид Оспина
2
Малку
Кевин Малку
31
Гулам
Фаузи Гулам
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
19
Максимович
Никола Максимович
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
13
Луперто
Себастьяно Луперто
9
Верди
Симоне Верди
34
Юнес
Армин Юнес
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано