Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бернардески 52
Бернардески 69
Сарате 82
3:3
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 25
Мертенс 68
Габбиадини 90
Серия А, 18 тур

Серия А,

18 тур

Италия
22 дек. 2016, 22:45 МСК
22.12.2016, 22:45 МСК
четверг
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
5
Бадель
Милан Бадель
73
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
18
Сальседо
Карлос Сальседо
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
87
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
73
8
Весино
Матиас Весино
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
52'
69'
52', 69'
90
Запасные
1
Леццерини
Лука Леццерини
2
Гонсало
Гонсало
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Милич
Хрвойе Милич
17
Дикс
Кевин Дикс
6
Санчес
Карлос Санчес
11
Толедо
Эрнан Толедо
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Сарате
Мауро Сарате
82'
16
Тельо
Кристиан Тельо
26
Перес
Джош Перес
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
43
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
68'
68'
90
42
Диавара
Амаду Диавара
86
20
Зелински
Петр Зелински
70
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
25'
25'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
19
Максимович
Никола Максимович
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
8
Жоржиньо
Жоржиньо
5
Аллан
Аллан
30
Рог
Марко Рог
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90'