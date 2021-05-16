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Серия А
Фиорентина VS Наполи
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Фиорентина - Наполи: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Фиорентина
Флоренция
-:-
Фиорентина - Наполи: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Наполи
Неаполь
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
22
Касерес
Мартин Касерес
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
4
Миленкович
Никола Миленкович
2
Мартинес
Лукас Мартинес
7
Рибери
Франк Рибери
78
Пульгар
Эрик Пульгар
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
10
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
92
Эйссерик
Валентин Эйссерик
9
Влахович
Душан Влахович
Запасные
21
Розати
Антонио Розати
-
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
-
25
Малку
Кевин Малку
-
3
Бираги
Кристиано Бираги
-
27
Баррека
Антонио Баррека
-
15
Оливера
Максимильяно Оливера
-
23
Венути
Лоренцо Венути
-
6
Валеро
Борха Валеро
-
34
Амрабат
Софиан Амрабат
-
28
Монтиэль
Тофол Монтиэль
-
77
Кальехон
Хосе Кальехон
-
11
Куаме
Кристиан Куаме
-
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
20
Зелински
Петр Зелински
8
Руис
Фабиан Руис
4
Демме
Диего Демме
21
Политано
Маттео Политано
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
16
Контини
Никита Контини
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
44
Манолас
Костас Манолас
-
38
Костанцо
Давиде Костанцо
-
5
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
3
Зедадка
Карим Зедадка
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
58
Киоффи
Антонио Киоффи
-
Прошлые матчи
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:30
Наполи
6 : 0
Фиорентина
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:30
Наполи
6
Фиорентина
0
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
22:45
Наполи
0 : 2
Фиорентина
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
22:45
Наполи
0
Фиорентина
2
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:45
Фиорентина
3 : 4
Наполи
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:45
Фиорентина
3
Наполи
4
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
20:00
Фиорентина
0 : 0
Наполи
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
20:00
Фиорентина
0
Наполи
0
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
Наполи
1 : 0
Фиорентина
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
Наполи
1
Фиорентина
0
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
Фиорентина
3 : 0
Наполи
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
Фиорентина
3
Наполи
0
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
Наполи
0 : 0
Фиорентина
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
Наполи
0
Фиорентина
0
20.05.2017
20 мая 2017
сб
21:45
Наполи
4 : 1
Фиорентина
20.05.2017
20 мая 2017
сб
21:45
Наполи
4
Фиорентина
1
24.01.2017
24 янв. 2017
вт
22:45
Наполи
1 : 0
Фиорентина
24.01.2017
24 янв. 2017
вт
22:45
Наполи
1
Фиорентина
0
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Фиорентина
3 : 3
Наполи
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Фиорентина
3
Наполи
3
29.02.2016
29 февр. 2016
пн
23:00
Фиорентина
1 : 1
Наполи
29.02.2016
29 февр. 2016
пн
23:00
Фиорентина
1
Наполи
1
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Фиорентина
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Наполи
2
Фиорентина
1
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Наполи
3 : 0
Фиорентина
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Наполи
3
Фиорентина
0
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
20:00
Фиорентина
0 : 1
Наполи
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
20:00
Фиорентина
0
Наполи
1
03.05.2014
03 мая 2014
сб
22:45
Фиорентина
1 : 3
Наполи
03.05.2014
03 мая 2014
сб
22:45
Фиорентина
1
Наполи
3
23.03.2014
23 марта 2014
вс
20:30
Наполи
0 : 1
Фиорентина
23.03.2014
23 марта 2014
вс
20:30
Наполи
0
Фиорентина
1
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
Фиорентина
1 : 2
Наполи
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
Фиорентина
1
Наполи
2
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
14:30
Фиорентина
1 : 1
Наполи
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
14:30
Фиорентина
1
Наполи
1
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
21:45
Наполи
2 : 1
Фиорентина
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
21:45
Наполи
2
Фиорентина
1
17.02.2012
17 февр. 2012
пт
22:45
Фиорентина
0 : 3
Наполи
17.02.2012
17 февр. 2012
пт
22:45
Фиорентина
0
Наполи
3
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Новости
«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
#Чезаре Пранделли
24 марта, 00:03
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
#Александр Кокорин
19 марта, 18:57
«Гранада» неожиданно вынесла «Наполи». Главный герой – бразилец из «Челси», три года бегающий по арендам
#Кенеди
19 февраля, 01:32
Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊
#Серия А
14 февраля, 20:47
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
2
#литература
29 января, 08:00
2
#
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Главный тренер «Фиорентины» подал в отставку через четыре месяца после назначения
23 марта, 16:12
Кокорин пропустит игру с «Беневенто» из-за травмы. Он не сыграет в пятом из восьми матчей после трансфера
12 марта, 17:31
Кокорин пропустит матч с «Пармой» из-за травмы бедра
06 марта, 17:20
«Фиорентина» проиграла «Роме». Кокорин вышел на замену
04 марта, 00:41
Кокорин сыграл второй матч за «Фиорентину»: вышел на замену и получил желтую карточку
28 февраля, 19:06
Осимхен потерял сознание на последней минуте матча с «Аталантой». Он попал в больницу
21 февраля, 23:55
Кокорин не вышел за «Фиорентину» в матче, где она проиграла «Сампдории»
14 февраля, 19:35
«С Днем святого Валентина, любовь моя». Инсинье посвятил жене сотый гол за «Наполи»
13 февраля, 23:08