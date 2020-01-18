Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
Косово
США
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Кьеза 26
Влахович 74
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
18 янв. 2020, 22:45 МСК
18.01.2020, 22:45 МСК
суббота
Составы
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
13
Луперто
Себастьяно Луперто
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
5
Аллан
Аллан
56
20
Зелински
Петр Зелински
64
8
Руис
Фабиан Руис
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
75
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
1
Мерет
Алекс Мерет
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
34
Юнес
Армин Юнес
68
Лоботка
Станислав Лоботка
4
Демме
Диего Демме
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Лосано
Ирвинг Лосано
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
87
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
26'
26'
78
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
66
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
15
Оливера
Максимильяно Оливера
23
Венути
Лоренцо Венути
6
Раньери
Лука Раньери
93
Терзич
Алекса Терзич
5
Бадель
Милан Бадель
16
Эйссерик
Валентин Эйссерик
18
Геззаль
Рашид Геззаль
27
Журковски
Шимон Журковски
28
Влахович
Душан Влахович
74'
11
Соттиль
Риккардо Соттиль