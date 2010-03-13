Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лавесси 48
1:3
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Джилардино 59
Джилардино 87
Йоветич 90
Серия А, 28 тур

Серия А,

28 тур

Италия
13 марта 2010, 22:45 МСК
13.03.2010, 22:45 МСК
суббота
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Суньига
Камило Суньига
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
64
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
48'
48'
90
0
Денис
Херман Денис
74
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Рулло
Эрминио Рулло
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Маиелло
Раффаэле Маиелло
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
55
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
55
0
Болатти
Марио Болатти
62
0
Сантана
Марио Сантана
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90'
90'
90
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
59'
87'
59', 87'
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
0
Бабакар
Хума Бабакар
0
Кейррисон
Кейррисон