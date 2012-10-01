Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
1 окт. 2012, 19:00 МСК
1.10.2012, 19:00 МСК
понедельник
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы