Матч завершен
Алания
Владикавказ
3:1
Матч завершен
Мордовия
Саранск
Мухаметшин 51
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
15 апр. 2013, 17:00 МСК
15.04.2013, 17:00 МСК
понедельник
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
0
Юрченко
Давид Юрченко
90
0
Божович
Владимир Божович
90
0
Хубутия
Акакий Хубутия
90
0
Перендиа
Милан Перендиа
90
0
Шитов
Игорь Шитов
90
0
Бобер
Антон Бобер
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Пазин
Андрей Пазин
70
0
Оприца
Даниэл Оприца
78
0
Иванов
Алексей Иванов
50
0
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
51'
51'
90
Запасные
0
Абакумов
Дмитрий Абакумов
0
Будников
Максим Будников
0
Степанец
Павел Степанец
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
0
Кулешов
Юрий Кулешов
0
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
0
Маркин
Михаил Маркин