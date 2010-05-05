Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Крауч 82
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
5 мая 2010, 22:00 МСК
5.05.2010, 22:00 МСК
среда
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Фулоп
Мартон Фулоп
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Беллами
Крейг Беллами
84
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
57
0
Джонсон
Адам Джонсон
72
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
0
Тевес
Карлос Тевес
90
Запасные
0
Нильсен
Гуннар Нильсен
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Ричардс
Майка Ричардс
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Модрич
Лука Модрич
89
0
Леннон
Аарон Леннон
71
0
Крауч
Питер Крауч
82'
82'
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
81
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен