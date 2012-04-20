Матч завершен
Майнц
Майнц
0:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
20 апр. 2012, 21:30 МСК
20.04.2012, 21:30 МСК
пятница
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
68
0
Новески
Николче Новески
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
46
0
Полански
Юджен Полански
83
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Зидан
Мохаммед Зидан
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Малли
Юнус Малли
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
46
0
Ирачек
Петр Ирачек
46
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Дежага
Ашкан Дежага
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
0
Виейринья
Виейринья
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Треш
Кристиан Треш
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Жозуэ
Жозуэ
0
Юнссон
Расмус Юнссон
0
Сио
Джованни Сио