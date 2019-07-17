Матч завершен
Лудогорец
Разград
Терзиев 24
2:3
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
Харатин 17
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
17 июля 2019, 20:30 МСК
17.07.2019, 20:30 МСК
среда
Составы
Лудогорец
мин
30
Моци
Козмин Моци
90
5
Терзиев
Георги Терзиев
24'
24'
90
10
Сверчок
Якуб Сверчок
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
84
Марселиньо
Марселиньо
90
3
Недялков
Антон Недялков
90
17
Жоржиньо
Жоржиньо
90
22
Икоко
Джордан Икоко
90
44
Горальски
Яцек Горальски
90
33
Ренан
Ренан
90
Запасные
23
Илиев
Пламен Илиев
4
Сисиньо
Сисиньо
12
Анисе
Анисе
25
Баджи
Стефан Баджи
92
Лукоки
Джоди Лукоки
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
Ференцварош
мин
50
Пришкин
Тамаш Пришкин
90
8
Ловренчич
Герго Ловренчич
90
14
Харатин
Игорь Харатин
17'
17'
90
90
Дибус
Денеш Дибус
90
33
Двали
Лаша Двали
90
Запасные
17
Цивич
Элдар Цивич
97
Варга
Роланд Варга