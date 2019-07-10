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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
2:1
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Сверчок 31
Лига чемпионов, 1 раунд
Лига чемпионов,
1 раунд
10 июля 2019, 21:00 МСК
10.07.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
Ференцварош
мин
50
Пришкин
Тамаш Пришкин
90
8
Ловренчич
Герго Ловренчич
90
14
Харатин
Игорь Харатин
90
90
Дибус
Денеш Дибус
90
33
Двали
Лаша Двали
90
Запасные
99
Гроф
Давид Гроф
97
Варга
Роланд Варга
Лудогорец
мин
30
Моци
Козмин Моци
90
92
Лукоки
Джоди Лукоки
90
5
Терзиев
Георги Терзиев
90
10
Сверчок
Якуб Сверчок
31'
31'
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
23
Илиев
Пламен Илиев
90
3
Недялков
Антон Недялков
90
22
Икоко
Джордан Икоко
90
44
Горальски
Яцек Горальски
90
Запасные
33
Ренан
Ренан
4
Сисиньо
Сисиньо
7
Бакалов
Димо Бакалов
84
Марселиньо
Марселиньо
25
Баджи
Стефан Баджи
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
17
Жоржиньо
Жоржиньо