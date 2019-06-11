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Отборочные матчи Евро-2020
Лихтенштейн VS Финляндия
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Лихтенштейн - Финляндия: 11 июня 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Лихтенштейн
0:2
Лихтенштейн - Финляндия: 11 июня 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Финляндия
Пукки 37
Кялльман 57
Отборочные матчи Евро-2020, 4 тур
Отборочные матчи Евро-2020,
4 тур
11 июня 2019, 21:45 МСК
11.06.2019, 21:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Финляндия
мин
0
Лаппалайнен
Ласси Лаппалайнен
90
12
Градецки
Лукаш Градецки
90
0
Райтала
Юкка Райтала
90
4
Тойвио
Йоона Тойвио
90
22
Араюри
Паулюс Араюри
90
18
Уронен
Йере Уронен
90
14
Спарв
Тим Спарв
90
8
Лод
Робин Лод
90
13
Камара
Глен Камара
90
10
Пукки
Теему Пукки
37'
37'
90
7
Кялльман
Беньямин Кялльман
57'
57'
90
Запасные
23
Йоронен
Йессе Йоронен
-
4
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
-
0
Форселл
Петтери Форселл
-
6
Шуллер
Расмус Шуллер
-
15
Кауко
Йони Кауко
-
21
Скрабб
Симон Скрабб
-
19
Пиринен
Юха Пиринен
-
13
Сойри
Пюрю Сойри
-
События
Матч окончен 0:2
57'
ГОЛ! 0:2
Беньямин Кялльман
37'
ГОЛ! 0:1
Теему Пукки
Прошлые матчи
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
Финляндия
3 : 0
Лихтенштейн
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
Финляндия
3
Лихтенштейн
0
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Лихтенштейн
0 : 2
Финляндия
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Лихтенштейн
0
Финляндия
2
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