Лихтенштейн - Финляндия: 11 июня 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Лихтенштейн
0:2

Лихтенштейн - Финляндия: 11 июня 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Финляндия
Пукки 37
Кялльман 57
Отборочные матчи Евро-2020, 4 тур

Отборочные матчи Евро-2020,

4 тур
11 июня 2019, 21:45 МСК
11.06.2019, 21:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Финляндия
мин
0
Лаппалайнен
Ласси Лаппалайнен
90
12
Градецки
Лукаш Градецки
90
0
Райтала
Юкка Райтала
90
4
Тойвио
Йоона Тойвио
90
22
Араюри
Паулюс Араюри
90
18
Уронен
Йере Уронен
90
14
Спарв
Тим Спарв
90
8
Лод
Робин Лод
90
13
Камара
Глен Камара
90
10
Пукки
Теему Пукки
37'
37'
90
7
Кялльман
Беньямин Кялльман
57'
57'
90
Запасные
23
Йоронен
Йессе Йоронен
-
4
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
-
0
Форселл
Петтери Форселл
-
6
Шуллер
Расмус Шуллер
-
15
Кауко
Йони Кауко
-
21
Скрабб
Симон Скрабб
-
19
Пиринен
Юха Пиринен
-
13
Сойри
Пюрю Сойри
-

События

Матч окончен 0:2
57'
ГОЛ! 0:2
Беньямин Кялльман
37'
ГОЛ! 0:1
Теему Пукки

Прошлые матчи

15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 20:00
Финляндия
3 : 0
Лихтенштейн
15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 20:00
Финляндия
3
Лихтенштейн
0
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Лихтенштейн
0 : 2
Финляндия
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Лихтенштейн
0
Финляндия
2

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