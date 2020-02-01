Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Барнс 54
Чилвел 64
2:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Рюдигер 46
Рюдигер 71
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
1 февр. 2020, 15:30 МСК
1.02.2020, 15:30 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
64'
64'
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
20
Чодури
Хамза Чодури
90
15
Барнс
Харви Барнс
54'
54'
90
9
Варди
Джейми Варди
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
28
Фукс
Кристиан Фукс
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
26
Прат
Деннис Прат
7
Грей
Демарай Грей
2
Джастин
Джеймс Джастин
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Челси
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
46'
71'
46', 71'
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
24
Джеймс
Рис Джеймс
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
11
Педро
Педро
90
Запасные
1
Кепа
Кепа
3
Алонсо
Маркос Алонсо
29
Томори
Фикайо Томори
10
Виллиан
Виллиан
8
Баркли
Росс Баркли
17
Ковачич
Матео Ковачич
23
Батшуайи
Миши Батшуайи