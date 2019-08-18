Матч завершен
Челси
Лондон
Маунт 7
1:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Ндиди 67
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
18 авг. 2019, 18:30 МСК
18.08.2019, 18:30 МСК
воскресенье
Оливер Лэнгфорд
Оливер Лэнгфорд
Главный Судья
Составы
Челси
мин
11
Педро
Педро
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
18
Жиру
Оливье Жиру
61
15
Зума
Курт Зума
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
71
1
Кепа
Кепа
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
71
19
Маунт
Мэйсон Маунт
7'
7'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Алонсо
Маркос Алонсо
29
Томори
Фикайо Томори
10
Виллиан
Виллиан
8
Баркли
Росс Баркли
17
Ковачич
Матео Ковачич
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
9
Варди
Джейми Варди
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
17
Перес
Айосе Перес
80
25
Ндиди
Онини Ндиди
67'
67'
90
20
Чодури
Хамза Чодури
73
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
26
Прат
Деннис Прат
15
Барнс
Харви Барнс
2
Джастин
Джеймс Джастин
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо