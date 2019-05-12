Лестер Сити - Челси: 12 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
0:0

Лестер Сити - Челси: 12 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
12 мая 2019, 17:00 МСК
12.05.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
14
Перейра
Рикарду Перейра
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
76
21
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
84
25
Ндиди
Онини Ндиди
66
38
Чодури
Хамза Чодури
90
9
Варди
Джейми Варди
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
14
5
Морган
Уэс Морган
-
7
Грей
Демарай Грей
-
19
Барнс
Харви Барнс
6
20
Оказаки
Синджи Оказаки
24
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
-
Челси
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
30
Луис
Давид Луис
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
22
Виллиан
Виллиан
69
8
Баркли
Росс Баркли
76
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
12
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
84
11
Педро
Педро
90
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
10
Азар
Эден Азар
21
17
Ковачич
Матео Ковачич
14
18
Жиру
Оливье Жиру
6

События

Матч окончен 0:0
84'
Замена
Оливье Жиру
Гонсало Игуаин
Замена
Харви Барнс
Джеймс Мэддисон
84'
76'
Замена
Матео Ковачич
Росс Баркли
Замена
Дэнни Симпсон
Марк Олбрайтон
76'
69'
Замена
Эден Азар
Виллиан
Замена
Синджи Оказаки
Онини Ндиди
66'
30'
Желтая карточка
Жоржиньо

Прошлые матчи

19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
Лестер Сити
2
Челси
0
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:00
Лестер Сити
0 : 1
Челси
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:00
Лестер Сити
0
Челси
1
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 15:30
Лестер Сити
2 : 2
Челси
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 15:30
Лестер Сити
2
Челси
2
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:30
Челси
1 : 1
Лестер Сити
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:30
Челси
1
Лестер Сити
1
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Лестер Сити
0 : 0
Челси
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Лестер Сити
0
Челси
0
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
Челси
0 : 1
Лестер Сити
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
Челси
0
Лестер Сити
1
18.03.2018 18 марта 2018 вс 19:30
Лестер Сити
1 : 2
Челси
18.03.2018 18 марта 2018 вс 19:30
Лестер Сити
1
Челси
2
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 18:00
Челси
0 : 0
Лестер Сити
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 18:00
Челси
0
Лестер Сити
0
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 17:00
Лестер Сити
1 : 2
Челси
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 17:00
Лестер Сити
1
Челси
2
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
Лестер Сити
0 : 3
Челси
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
Лестер Сити
0
Челси
3
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 14:30
Челси
3 : 0
Лестер Сити
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 14:30
Челси
3
Лестер Сити
0
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Челси
1 : 1
Лестер Сити
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Челси
1
Лестер Сити
1
14.12.2015 14 дек. 2015 пн 23:00
Лестер Сити
2 : 1
Челси
14.12.2015 14 дек. 2015 пн 23:00
Лестер Сити
2
Челси
1
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Лестер Сити
1 : 3
Челси
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Лестер Сити
1
Челси
3
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 17:00
Челси
2 : 0
Лестер Сити
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 17:00
Челси
2
Лестер Сити
0
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:05
Челси
5 : 2
Лестер Сити
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:05
Челси
5
Лестер Сити
2

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