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Лестер Сити VS Челси
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Лестер Сити - Челси: 12 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
0:0
Лестер Сити - Челси: 12 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
12 мая 2019, 17:00 МСК
12.05.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
14
Перейра
Рикарду Перейра
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
76
21
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
84
25
Ндиди
Онини Ндиди
66
38
Чодури
Хамза Чодури
90
9
Варди
Джейми Варди
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
14
5
Морган
Уэс Морган
-
7
Грей
Демарай Грей
-
19
Барнс
Харви Барнс
6
20
Оказаки
Синджи Оказаки
24
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
-
Челси
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
30
Луис
Давид Луис
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
22
Виллиан
Виллиан
69
8
Баркли
Росс Баркли
76
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
12
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
84
11
Педро
Педро
90
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
10
Азар
Эден Азар
21
17
Ковачич
Матео Ковачич
14
18
Жиру
Оливье Жиру
6
События
Матч окончен 0:0
84'
Замена
Оливье Жиру
Гонсало Игуаин
Замена
Харви Барнс
Джеймс Мэддисон
84'
76'
Замена
Матео Ковачич
Росс Баркли
Замена
Дэнни Симпсон
Марк Олбрайтон
76'
69'
Замена
Эден Азар
Виллиан
Замена
Синджи Оказаки
Онини Ндиди
66'
30'
Желтая карточка
Жоржиньо
Прошлые матчи
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
Лестер Сити
2
Челси
0
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:00
Лестер Сити
0 : 1
Челси
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:00
Лестер Сити
0
Челси
1
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
15:30
Лестер Сити
2 : 2
Челси
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
15:30
Лестер Сити
2
Челси
2
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:30
Челси
1 : 1
Лестер Сити
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:30
Челси
1
Лестер Сити
1
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Лестер Сити
0 : 0
Челси
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Лестер Сити
0
Челси
0
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
Челси
0 : 1
Лестер Сити
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
Челси
0
Лестер Сити
1
18.03.2018
18 марта 2018
вс
19:30
Лестер Сити
1 : 2
Челси
18.03.2018
18 марта 2018
вс
19:30
Лестер Сити
1
Челси
2
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
18:00
Челси
0 : 0
Лестер Сити
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
18:00
Челси
0
Лестер Сити
0
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
17:00
Лестер Сити
1 : 2
Челси
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
17:00
Лестер Сити
1
Челси
2
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
20:30
Лестер Сити
0 : 3
Челси
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
20:30
Лестер Сити
0
Челси
3
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
14:30
Челси
3 : 0
Лестер Сити
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
14:30
Челси
3
Лестер Сити
0
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
Челси
1 : 1
Лестер Сити
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
Челси
1
Лестер Сити
1
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
23:00
Лестер Сити
2 : 1
Челси
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
23:00
Лестер Сити
2
Челси
1
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Лестер Сити
1 : 3
Челси
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Лестер Сити
1
Челси
3
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
17:00
Челси
2 : 0
Лестер Сити
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
17:00
Челси
2
Лестер Сити
0
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:05
Челси
5 : 2
Лестер Сити
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:05
Челси
5
Лестер Сити
2
Новости
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
#Роман Абрамович
20 марта, 16:45
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
Силва смотрел матч «Челси» на ступеньках трибуны и устроил праздник после гола
#Тиаго Силва
18 марта, 03:02
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
03 февраля, 22:20
#
Новости матча
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
23 марта, 00:32
Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд
21 марта, 20:04
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Тухель установил рекорд «Челси» по числу стартовых матчей без поражений. Его серия длится 13 игр
18 марта, 01:22
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14