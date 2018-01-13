Матч завершен
Челси
Лондон
0:0
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
13 янв. 2018, 18:00 МСК
13.01.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
10
Азар
Эден Азар
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
30
Луис
Давид Луис
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
22
Виллиан
Виллиан
11
Педро
Педро
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
16
Драгович
Александар Драгович
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
90
18
Амарти
Даниэль Амарти
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
28
Фукс
Кристиан Фукс
21
Иборра
Висенте Иборра
7
Грей
Демарай Грей
19
Слимани
Ислам Слимани
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо