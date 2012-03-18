Матч завершен
Челси
Лондон
5:2
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Кубок Англии, 1/4 финала

Кубок Англии,

1/4 финала

Англия
18 марта 2012, 17:05 МСК
18.03.2012, 17:05 МСК
воскресенье
Составы