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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 62
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Мората 41
Канте 50
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
9 сент. 2017, 17:00 МСК
9.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
46
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
78
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
19
Слимани
Ислам Слимани
46
9
Варди
Джейми Варди
62'
62'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
18
Амарти
Даниэль Амарти
7
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
30
Луис
Давид Луис
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
78
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Канте
Н'Голо Канте
50'
50'
90
15
Мозес
Виктор Мозес
74
9
Мората
Альваро Мората
41'
41'
90
11
Педро
Педро
63
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
22
Виллиан
Виллиан
10
Азар
Эден Азар
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Батшуайи
Миши Батшуайи