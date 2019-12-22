Матч завершен
Леганес
Леганес
Брайтвайт 11
Эн-Несири 54
2:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 18 тур

Примера,

18 тур

Испания
22 дек. 2019, 14:00 МСК
22.12.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
21
Перес
Рубен Перес
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
11'
11'
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
6
Меса
Роке Меса
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
54'
54'
90
12
Авазим
Чибози Авазим
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
15
Тарин
Родриго Тарин
17
Эрасо
Хави Эрасо
14
Ривера
Кристиан Ривера
18
Каррийо
Гидо Каррийо
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
17
Вила
Дидач Вила
90
15
Лопес
Давид Лопес
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
21
Рока
Марк Рока
90
12
Кальери
Хонатан Кальери
90
24
Калеро
Фернандо Калеро
90
31
Кампусано
Виктор Кампусано
90
34
Гомес
Виктор Гомес
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
5
Налдо
Налдо
3
Педроса
Адрия Педроса
16
Лопес
Хави Лопес
7
Лей
Ву Лей
9
Феррейра
Факундо Феррейра