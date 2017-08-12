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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:3
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Уорд 23
Мунье 26
Мунье 78
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
12 авг. 2017, 17:00 МСК
12.08.2017, 17:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
23'
23'
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
78
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
46
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
41
Ладапо
Фредди Ладапо
28
Эйнга-Локило
Джейсон Эйнга-Локило
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
2
Смит
Том Смит
57
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
22
Инс
Томас Инс
90
8
Биллинг
Филип Биллинг
90
9
Качунга
Элиас Качунга
90
24
Мунье
Стив Мунье
26'
78'
26', 78'
86
45
Палмер
Кейси Палмер
72
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
44
Хефеле
Михаэль Хефеле
3
Мэлони
Скотт Мэлони
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
20
Депуатр
Лоран Депуатр
23
Куанер
Колин Куанер