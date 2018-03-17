Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
0:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Томкинс 23
Миливойевич 67
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
17 марта 2018, 18:00 МСК
17.03.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
3
Мэлони
Скотт Мэлони
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
21
Притчард
Алекс Притчард
90
22
Инс
Томас Инс
90
24
Мунье
Стив Мунье
90
23
Куанер
Колин Куанер
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
15
Лев
Крис Лев
2
Смит
Том Смит
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
8
Биллинг
Филип Биллинг
9
Качунга
Элиас Качунга
20
Депуатр
Лоран Депуатр
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
23'
23'
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
67'
67'
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
34
Келли
Мартин Келли
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
7
Кабай
Йоан Кабай
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик