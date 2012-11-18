Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
США
Белоруссия
Канада
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Дердийок 88
1:3
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Хасебе 7
Дост 24
Налдо 78
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
18 нояб. 2012, 19:30 МСК
18.11.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Йенсен
Пелле Йенсен
77
0
Визе
Тим Визе
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
46
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
0
Хоселу
Хоселу
67
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Окс
Патрик Окс
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Дердийок
Эрен Дердийок
88'
0
Томалья
Денис Томалья
0
Шипплок
Свен Шипплок
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
78'
78'
90
0
Кьер
Симон Кьер
90
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
82
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
7'
7'
90
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
89
0
Дост
Бас Дост
24'
24'
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Шульце
Михаэль Шульце
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Юнссон
Расмус Юнссон