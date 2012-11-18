Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Дердийок 88
1:3
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Хасебе 7
Дост 24
Налдо 78
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
18 нояб. 2012, 19:30 МСК
18.11.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Йенсен
Пелле Йенсен
77
0
Визе
Тим Визе
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
46
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
0
Хоселу
Хоселу
67
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Окс
Патрик Окс
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Дердийок
Эрен Дердийок
88'
0
Томалья
Денис Томалья
0
Шипплок
Свен Шипплок
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
78'
78'
90
0
Кьер
Симон Кьер
90
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
82
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
7'
7'
90
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
89
0
Дост
Бас Дост
24'
24'
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Шульце
Михаэль Шульце
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Юнссон
Расмус Юнссон