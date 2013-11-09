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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Салихович 70
Салихович 81
2:3
Матч завершен
Герта
Берлин
Бен-Хатира 13
Рамос 54
Рамос 84
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
9 нояб. 2013, 17:30 МСК
9.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
28
0
Штробль
Тобиас Штробль
90
0
Зюле
Никлас Зюле
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
81'
70'
81'
70'
90
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
46
0
Полански
Юджен Полански
66
0
Модест
Антони Модест
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Руди
Себастьян Руди
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
0
Шипплок
Свен Шипплок
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
72
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
13'
13'
67
0
Рамос
Адриан Рамос
84'
54'
84'
54'
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
79
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
0
Ндженг
Марсель Ндженг
0
Шульц
Нико Шульц
0
Мухтар
Хани Мухтар