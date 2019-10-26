Матч завершен
Герта
Берлин
Лукебакио 55
Калу 69
2:3
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Локадия 33
Крамарич 38
Хюбнер 79
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
26 окт. 2019, 16:30 МСК
26.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
55'
55'
90
30
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
2
Пекарик
Петер Пекарик
25
Торунарига
Джордан Торунарига
10
Дуда
Ондрей Дуда
16
Дилросун
Явайро Дилросун
8
Калу
Саломон Калу
69'
11
Леки
Мэтью Леки
27
Зелке
Дави Зелке
14
Кепке
Паскаль Кепке
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
38'
38'
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
7
Рупп
Лукас Рупп
90
37
Локадия
Юрген Локадия
33'
33'
90
25
Акпогума
Кевин Акпогума
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
79'
79'
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
2
Бренет
Джошуа Бренет
38
Пош
Стефан Пош
8
Гайгер
Деннис Гайгер
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
23
Адамян
Саркис Адамян
9
Бебу
Ильяс Бебу