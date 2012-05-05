Матч завершен
Герта
Берлин
Бен-Хатира 14
Бен-Хатира 78
Раффаэл 90
3:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Комппер 85
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
5 мая 2012, 16:30 МСК
5.05.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
0
Пердедай
Фанол Пердедай
44
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
79
0
Холланд
Фабиан Холланд
90
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
14'
78'
14', 78'
90
0
Нимайер
Петер Нимайер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90'
90'
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
61
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Ронни
Ронни
0
Шульц
Нико Шульц
0
Рукавица
Никита Рукавица
0
Рамос
Адриан Рамос
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Комппер
Марвин Комппер
85'
85'
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Кайзер
Доминик Кайзер
87
0
Бабел
Райан Бабел
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
62
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
62
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Конрад
Кевин Конрад
0
Ворса
Исаак Ворса
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Мусона
Ноуледж Мусона