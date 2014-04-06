Матч завершен
Герта
Берлин
Аллагуи 11
1:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Полански 30
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
6 апр. 2014, 18:30 МСК
6.04.2014, 18:30 МСК
воскресенье
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Герта
мин
0
Ронни
Ронни
90
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
62
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
86
0
Рамос
Адриан Рамос
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
11'
11'
90
Запасные
0
Ярстейн
Руне Ярстейн
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
0
Мухтар
Хани Мухтар
0
Вагнер
Сандро Вагнер
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
73
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Штробль
Тобиас Штробль
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
89
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
62
0
Полански
Юджен Полански
30'
30'
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Штольц
Александер Штольц
0
Сцарка
Робин Сцарка
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Зюле
Никлас Зюле
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Хамад
Джилоан Хамад
0
Караман
Кенан Караман