Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Салихович 21
1:1
Матч завершен
Герта
Берлин
Хубник 90
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
17 дек. 2011, 17:30 МСК
17.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Ворса
Исаак Ворса
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
21'
21'
66
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Бабел
Райан Бабел
60
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Млапа
Пениель Млапа
60
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Вайс
Тобиас Вайс
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
0
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
0
Шипплок
Свен Шипплок
0
Мусона
Ноуледж Мусона
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хубник
Роман Хубник
90'
90'
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
74
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
16
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
0
Аэртс
Майкел Аэртс
0
Нойманн
Себастьян Нойманн
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
0
Торун
Тунай Торун
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга