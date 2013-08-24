Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Салихович 9
Фолланд 25
Штробль 77
3:3
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Сорг 13
Геде 29
Фрайс 65
Бундеслига, 3 тур

Бундеслига,

3 тур

Германия
24 авг. 2013, 16:30 МСК
24.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
9'
9'
90
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
33
0
Полански
Юджен Полански
72
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Модест
Антони Модест
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
25'
25'
90
Запасные
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Штробль
Тобиас Штробль
77'
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Шипплок
Свен Шипплок
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
75
0
Сорг
Оливер Сорг
13'
13'
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
83
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Коклен
Франсис Коклен
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
29'
29'
72
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
65'
65'
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Крмас
Павел Крмас
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Хефлер
Николас Хефлер
0
Керк
Себастьян Керк
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди