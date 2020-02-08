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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Вальдшмидт 40
1:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
8 февр. 2020, 17:30 МСК
8.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
25
Кох
Робин Кох
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
6
Абраши
Амир Абраши
90
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
40'
40'
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
Запасные
26
Флеккен
Марк Флеккен
5
Гульде
Мануэль Гульде
3
Линхарт
Филипп Линхарт
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
8
Франтц
Майк Франтц
32
Грифо
Винченцо Грифо
19
Хаберер
Яник Хаберер
22
Салаи
Роланд Салаи
34
Темпельман
Лино Темпельман
Хоффенхайм
мин
12
Пентке
Филипп Пентке
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
38
Пош
Стефан Пош
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
18
Самассеку
Диадай Самассеку
90
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
90
10
Даббур
Мунас Даббур
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
28
Эссер
Михаэль Эссер
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
17
Цубер
Стивен Цубер
7
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
9
Бебу
Ильяс Бебу