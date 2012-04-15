Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
0:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
15 апр. 2012, 18:30 МСК
15.04.2012, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
72
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
86
0
Дембеле
Гарра Дембеле
59
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Ферати
Бег Ферати
0
Лумб
Микаэл Лумб
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Сантини
Иван Сантини
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
78
0
Фирмино
Роберто Фирмино
49
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Конрад
Кевин Конрад
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
0
Бабел
Райан Бабел
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Мусона
Ноуледж Мусона