Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шмид 68
1:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Модест 85
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
8 февр. 2014, 17:30 МСК
8.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
68'
68'
90
0
Дарида
Владимир Дарида
84
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Дианье
Фаллу Дианье
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Шустер
Юлиан Шустер
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Ханке
Майк Ханке
0
Цулехнер
Филипп Цулехнер
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
76
0
Штробль
Тобиас Штробль
90
0
Зюле
Никлас Зюле
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
74
0
Руди
Себастьян Руди
74
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
0
Хамад
Джилоан Хамад
0
Модест
Антони Модест
85'
0
Шипплок
Свен Шипплок