Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Геде 17
Крузе 27
Дианье 68
Крузе 83
Фрайс 87
5:3
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Дельпьер 2
Вукчевич 57
Усами 76
Бундеслига, 3 тур

Бундеслига,

3 тур

Германия
16 сент. 2012, 16:30 МСК
16.09.2012, 16:30 МСК
воскресенье
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
68'
68'
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Йендришек
Эрик Йендришек
63
0
Шустер
Юлиан Шустер
79
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
17'
17'
83
0
Крузе
Макс Крузе
27'
83'
27', 83'
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Крмас
Павел Крмас
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
87'
0
Терраццино
Марко Терраццино
Хоффенхайм
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
2'
2'
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Руди
Себастьян Руди
82
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Усами
Такаши Усами
76'
76'
90
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Дердийок
Эрен Дердийок
60
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
46
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Бек
Андреас Бек
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Вайс
Тобиас Вайс
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
57'
0
Хоселу
Хоселу