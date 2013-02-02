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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фолланд 10
Фолланд 26
2:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Крузе 4
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
2 февр. 2013, 17:30 МСК
2.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
75
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Усами
Такаши Усами
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
70
0
Фирмино
Роберто Фирмино
83
0
Фолланд
Кевин Фолланд
26'
10'
26', 10'
90
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Окс
Патрик Окс
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Адвинкула
Луис Адвинкула
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
76
0
Розенталь
Ян Розенталь
84
0
Крузе
Макс Крузе
4'
4'
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Макиади
Седрик Макиади
0
Геде
Карим Геде
0
Лаис
Марк Лаис
0
Йендришек
Эрик Йендришек