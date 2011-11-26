Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фирмино 24
1:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Дембеле 90
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
26 нояб. 2011, 17:30 МСК
26.11.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Ворса
Исаак Ворса
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Бабел
Райан Бабел
90
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
76
0
Фирмино
Роберто Фирмино
24'
24'
84
0
Млапа
Пениель Млапа
65
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Руди
Себастьян Руди
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
0
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
0
Шипплок
Свен Шипплок
0
Мусона
Ноуледж Мусона
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Бучер
Хайко Бучер
76
0
Хинкель
Андреас Хинкель
61
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
86
0
Путило
Антон Путило
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Ферати
Бег Ферати
0
Абдессадки
Ясин Абдессадки
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Дембеле
Гарра Дембеле
90'